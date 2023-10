4 Verletzte nach Schüssen auf offener Straße in Wien

"Wir sind mit ausreichend Kräften im Einsatz und klären die Lage. Bitte meiden Sie den Bereich großräumig" - so wandte sich die Polizei Wien am späten Samstagabend auf X (vormals: Twitter) an die Bevölkerung.

Laut Informationen der Landespolizeidirektion Wien war es in der Floridusgasse zu einem Schusswechsel gekommen. Die Täter waren mit 2 Autos auf der Flucht, das Gebiet wurde großräumig abgeriegelt. Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten - sie wiesen Schuss- und Schnittverletzungen auf. Neben mindestens einer Schusswaffe soll laut Polizei auch mit Stichwaffen gekämpft worden sein.

Die Fluchtautos konnten wenig später sichergestellt werden und führten die Polizei auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften - unter anderem den Sondereinheiten Cobra und WEGA - wurde auf Hochdruck nach den Tatverdächtigen gefahndet.

Um 22.44 Uhr schließlich Entwarnung via X/Twitter: 4 Tatverdächtige seien festgenommen worden. Die Verletzten würden versorgt, Lebensgefahr bestehe zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht.

Um einen Bandenkrieg, wie anfangs kolportiert wurde, soll es sich nicht handeln. Ein Familienstreit soll Hintergrund für die Auseinandersetzung gewesen sein.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich laut Angaben der Polizei um 3 Bosnier sowie einen weiteren Mann. Auch die 4 Opfer seien bosnischer Herkunft, hieß es von der Exekutive. Die Verdächtigen wurden noch unmittelbar nach der Festnahme einvernommen, die Spurensicherung begann mit ersten Untersuchungen.

