4 Verletzte nach Lawinenabgang im Pitztal - auch im Stubaital ging Lawine ab

Die Wintersportler wurden von den Schneemassen erfasst und anschießend ins Spital gebracht, hieß es von der Polizei. Verletzungsgrad sowie genauer Unfallhergang waren indes noch unklar.

Auch in Neustift im Stubaital kam es rund eine halbe Stunde später zu einem Lawinenabgang. Dabei wurde allerdings niemand verletzt, hieß es.

Lesen Sie zum Thema: Bergretter rückten 2023 so oft aus wie noch nie

Gefahrenstufe 3

Nachdem die Lawinengefahr in den vergangenen Wochen relativ niedrig gewesen war, ließ eine Kombination aus Neuschnee und Wind seit Mitte der Woche die Gefahr in Tirol am Freitag auf Stufe 3 der fünfteiligen Skala ansteigen. Laut Lawinenreport seien die Verhältnisse für Touren und zum Freeriden "teils ungünstig" - auch einzelne, mittlere spontane Lawinen seien nicht ausgeschlossen.

