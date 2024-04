4 Verletzte durch brennendes Pommes-Fett in Kärnten

4 Personen sind am Sonntag in Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) durch brennendes Frittierfett verletzt worden. Ein 40-Jähriger und seine 16-jährige Tochter erlitten Verbrennungen, die 35-jährige Mutter und ihre 18-jährige Tochter wurden von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die 35-Jährige hatte in ihrer Küche in einer Pfanne mit Öl Pommes frites zubereitet, anschließend ging sie mit ihrer Familie zum Essen in den Vorgarten. Während des Essens bemerkte die Familie starken Rauch aus der Küche. Der 40-Jährige lief in die Küche, sah die brennende Pfanne, nahm diese vom Herd und wollte das brennende Öl durch die Eingangstüre ins Freie schütten. Dabei traf er jedoch seine 16-jährige Tochter, die durch das heiße Öl Verbrennungen am Oberschenkel erlitt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, der Mann erlitt Verletzungen an der Hand.

