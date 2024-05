4 Tote bei Crash mit Pickup: Opfer sind Bauarbeiter

Der schwere Unfall passierte am späten Donnerstagabend auf der B17 im Raum St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen). Ein Pickup der Marke Amarok war besetzt mit sechs Männern in Richtung Wiener Neustadt unterwegs.

Die OÖN haben berichtet: Insassen aus Pkw geschleudert: 4 Tote bei Unfall in Niederösterreich

Wie Chefinspektor Johann Baumschlager von der LPD Niederösterreich mitteilte, beobachteten Zeugen, wie das Fahrzeug offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit über den Kreisverkehr raste. Der Pkw überschlug sich mehrmals und prallte gegen Bäume.

Vier Personen wurden getötet, zwei weitere Insassen schwer verletzt.

Kein Schleppertransport

Dass es sich um einen flüchtenden Schleppertransporter handelte, könne inzwischen ausgeschlossen werden, so Baumschlager. Es dürfte sich um einen Bauarbeitertrupp aus dem Ausland gehandelt haben. Wie berichtet hat das Auto eine schwedische Zulassung, die Männer stammen aber nicht nur aus Schweden.

Die Identitäten der Verunglückten stünden "noch nicht restlos" fest, sagt der Polizeisprecher. Man sei dabei, die betroffenen Botschaften der Herkunftsländer zu verständigen.

Nur für 5 Personen zugelassen

Die Männer saßen zu sechst in dem KfZ, das aber nur für fünf Menschen zugelassen sei.

Einer der beiden Schwerverletzten wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, eine weitere Person wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 17" in das Uniklinikum Graz geflogen. Das Duo befand sich in lebensgefährlichem Zustand. Die B17 war von etwa 21.45 Uhr bis 0.30 Uhr gesperrt.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen "auf Hochdruck", sagt Baumschlager auf Anfrage. Gegenstand von Erhebungen ist auch, wer das Fahrzeug gelenkt hatte.

Das Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sichergestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler