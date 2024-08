4 Männer flüchteten aus Anhaltezentrum Vordernberg

Ein Mann wurde noch am Gelände geschnappt, zwei in einem nahen Wald, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Ein Pakistaner (22) - der Mann gilt als nicht gefährlich - war am Freitag nach wie vor auf der Flucht. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Polizei.

Die zwei Inder und zwei Pakistani konnten gegen 2.00 Uhr aus einer Wohngruppe im Anhaltezentrum in den Außenbereich fliehen. Die beiden Pakistani wurden noch während des Fluchtversuches von den Einsatzkräften beim Überklettern des Außenzaunes von der Polizei aufgehalten. Dabei leistete einer der beiden Widerstand, das nützte der zweite und entkam.

Zwei Inder in Waldstück gefasst

Mehrere Streifen der Polizei beteiligten sich an der Fahndung. Dabei gelang es den Einsatzkräften mit Unterstützung der Diensthundeinspektion Leoben und eines Drohnenteams, die zwei Inder in einem an das Anhaltezentrum angrenzenden Waldstück zu schnappen.

Der entkommene 22-jährige Pakistaner hatte sich seit dem 26. Juli aufgrund eines Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl in Schubhaft befunden. Er hätte zeitnah über den Luftweg Österreich verlassen müssen. Nach ihm wird weiter gesucht.

