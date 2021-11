3G am Arbeitsplatz - ÖGB: Beschäftigte sollen Firmenstrafen zahlen

Seit Mittwochvormittag habe es Dutzende Anrufe bei der Gewerkschaft gegeben, sagte Lipitsch in einer Aussendung. Für den Gewerkschafter ist das Fass am Überlaufen: "Ich habe so etwas in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt." Nicht nur, dass in den Teststraßen das absolute Chaos herrsche, nun würden auch noch die Arbeitnehmer, die sich in ihrer Freizeit stundenlang vor den Teststraßen anstellen müssten, von ihren Arbeitgebern gezwungen, deren Strafen zu begleichen. Der ÖGB Kärnten ersuche alle, diese Schreiben der Arbeitgeber keinesfalls zu unterzeichnen und sich umgehend bei den ÖGB Regionalsekretariaten zu melden.