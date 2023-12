384 Menschen starben heuer im Straßenverkehr

Bis 17. Dezember verloren 384 Menschen ihr Leben auf Österreichs Straßen. Im gleichen Zeitraum waren es 2022 insgesamt 362, 2021 insgesamt 350 und 2020 insgesamt 337 gewesen.

Zuletzt gab es 2019 im Vergleichszeitraum bis 17. Dezember mit 400 deutlich mehr Verkehrstote als heuer. Im gesamten Jahr 2019 starben bei Unfällen auf heimischen Straßen 416 Menschen. Seit 2020 war die Gesamtzahl auch aufgrund der Corona-Pandemie stärker zurückgegangen.

Im Bundesländervergleich sei die Zahl der Verkehrstoten heuer besonders in Salzburg mit insgesamt 35 Verkehrstoten (2022: 19) deutlich gestiegen. Auch in Kärnten gibt es im Jahresvergleich acht Tote mehr als im Vorjahr (20). In Tirol gab es eine Steigerung von 29 auf 35 Verkehrstote 2023, in der Steiermark von 70 auf 78. In den anderen Bundesländern ging die Zahl zurück.

