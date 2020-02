38-Jährige lockte Kärntner 600.000 Euro heraus: Drei Jahre Haft

Sie hat einem Kärntner über Jahre hinweg insgesamt 614.000 Euro herausgelockt. Die Angeklagte legte vor Gericht ein volles Geständnis ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Rumänin habe einem heute 71-Jährigen vorgegaukelt, sie brauche Geld für die Gründung eines Unternehmens, für die Behandlungskosten ihrer Tochter und andere finanzielle Notlagen, trug Staatsanwalt Christian Pirker vor. So habe sie ihm "mit hoher krimineller Energie" und einem "professionellen Vorgehen" von Sommer 2017 bis Ende 2019 in Summe mehr als 600.000 Euro herausgelockt.

Im Internet kennengelernt

In der Einvernahme durch den Vorsitzenden des Schöffensenat, Richter Manfred Herrnhofer, erzählte, sie habe das Opfer, bereits 2010 über eine Internetplattform kennengelernt und 3.000 Euro bekommen. 2017 habe sie ihn wieder kontaktiert und sei eine Beziehung mit ihm eingegangen. Nach und nach bekam sie verschiedene Geldbeträge von ihm. Weiters verwendete sie auch andere Namen, um ihn zu Geldüberweisungen zu bewegen.

Als sich ihr Opfer dann um Hilfe an sie wandte, versprach sie ihm, in Rumänien alles für sie zu regeln. Sie legte ihm verschiedene Urkunden von Polizeichefs, Obersten Richtern und ähnlichen Behördenvertretern vor, die ihm beweisen sollten, dass bereits alles geklärt sei und er das Geld zurückbekommen werde. Allerdings seien dafür 510.000 Euro an Verfahrenskosten zu zahlen.

Geld im Casino verspielt

Die Angeklagte sagt, alles sei ihr Plan gewesen, sie habe zwar Hilfe gehabt, doch sie nehme die ganze Verantwortung auf sich. Das Geld sei weg, sie habe es im Casino verspielt.

"Das ist ein ganzes Geflecht von Personen, die für Sie tätig sind. Sind Sie nur Teil dieser Organisation? Diejenige, die an der Front ist?", fragte Herrnhofer. Die Frau beharrte darauf, alles allein geplant und durchgezogen zu haben. "Ich glaube Ihnen kein Wort davon", antwortete der Richter.

Das sagt das Opfer

Das Opfer erzählte im Zeugenstand von verschiedenen Personen, mit denen er gesprochen habe. Die Frau habe ihm 2017 versprochen, die 3.000 Euro aus dem Jahr 2010 zurückzuzahlen, wenn das von ihr gegründete Unternehmen florieren würde. Daraufhin habe er ihr 2.800 Euro für den Kauf einer Nassmühle gegeben und verschiedene Dokumente, wie einen Auszug aus dem Firmenbuch, erhalten. Den anderen Frauen habe er helfen wollen, in Österreich Fuß zu fassen. Sie nahmen telefonisch Kontakt mit ihm auf und versprachen, das Geld zurückzuzahlen, wenn sie hier Arbeit gefunden hätten. Die Angeklagte habe ihm erklärt, dass er das Geld vom Gericht bekommen würde. Aufgrund der ihr übermittelten Unterlagen habe er ihr geglaubt. In Summe habe er 613.904,90 Euro gezahlt, seine Zahlungen hatte er akribisch aufgelistet.

Die 38-Jährige nahm das Urteil an, Staatsanwalt Pirker legte Berufung ein, ihm ist die Strafe nicht hoch genug.