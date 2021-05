379 neue Corona-Fälle in Österreich

Bisher gab es in Österreich 644.586 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. Mai 2021, 10:30 Uhr) sind österreichweit 10.596 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 628.312 wieder genesen. Derzeit befinden sich 413 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 191 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Niederösterreich: 94

94 Wien: 67

67 Steiermark: 65

65 Oberösterreich: 57

57 Kärnten: 36

36 Tirol: 28

28 Vorarlberg: 21

21 Salzburg: 10

10 Burgenland: 1

