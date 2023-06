376 Hassverbrechen wegen sexueller Orientierung

Zwei Jugendliche sitzen nach einem möglicherweise geplanten islamistischen Anschlag auf die Regenbogenparade am Samstag in Wien in St. Pölten in U-Haft. Die Parade selbst verlief ohne Vorfälle, am Abend wurde in der Wiener Innenstadt jedoch eine Frau verprügelt. Die Schläger sollen sich zuvor homophob geäußert haben. Aktuelle Zahlen zu Hate Crimes aufgrund der sexuellen Orientierung gibt es nicht, 2021 wurden in Österreich 376 derartige Fälle von der Polizei erfasst.

Erst seit 2020 werden so genannte Hate Crimes in Österreich erhoben. 2021 gab es 5.464 vorurteilsmotivierte Straftaten und 6.619 Vorurteilsmotive und 2.091 Opfer. 2.052 Straftaten fielen in die Kategorie Weltanschauung, dahinter folgte nationale/ethnische Herkunft (1.874), Religion (750), Hautfarbe (408), sexuelle Orientierung (376), Geschlecht (354), sozialer Status (287), Alter (266) und Behinderung (252), ging aus dem Hate Crime-Jahresbericht 2021 hervor. Der Bericht für das Jahr 2022 wird erst rund um den 22. Juli, den "Aktionstag für die Betroffenen von Hasskriminalität" veröffentlicht, informierte das Innenministerium auf APA-Anfrage am Montag.

Homophob und frauenfeindlich

Bei "sexueller Orientierung" dominierte laut dem Bericht von 2021 die homophobe Motivlage, bei Geschlecht die Frauenfeindlichkeit. 2021 gab es 376 polizeilich registrierte Vorurteilsmotive "sexuelle Orientierung". Dabei entfielen gut zwei Drittel auf konfrontative Delikte wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, gefährliche Drohungen bzw. Nötigungen. Die Taten wurden vorwiegend in der Öffentlichkeit begangen.

Bei der Polizei wurden 199 Straftaten zur "sexuellen Orientierung" im Bereich der Gewaltkriminalität registriert sowie 224 Opfer und 304 Tatverdächtige festgestellt. Der Großteil bezog sich mit 299 Vorurteilsmotiven auf Homosexualität. Außerdem wurden 354 Vorurteilsmotive bezüglich des Geschlechts registriert, der Großteil bezog sich mit 275 auf Frauen, divers/inter folgte mit 39 Fällen.

Seit August 2020 wird die Polizei im Erkennen und Erfassen von Vorurteilsmotiven flächendeckend geschult. Am 1. November 2020 wurde zu deren Erfassung gemäß Opfergruppen im polizeilichen Protokollierungsprogramm die Registerkarte "Motiv" freigeschalten. Die eingetragenen Daten werden über eine eigens geschaffene Schnittstelle mittels "Elektronischem Rechtsverkehr (ERV)" an die Justiz übertragen.

Erst Anfang Juni wurde in Österreich erstmals ein LGBTIQ+-Gesundheitsbericht veröffentlicht. Demnach sind fast neun von zehn queeren Personen in Österreich in den vergangenen Jahren mit Diskriminierung konfrontiert worden. Von den 89 Prozent, die von Diskriminierung betroffen waren, führten das drei Viertel auf ihre sexuelle Orientierung zurück. 54 Prozent gaben an, auch im Gesundheitsbereich Benachteiligungen erlebt zu haben. Die Erfahrungen reichen von unangebrachten Kommentaren und Beleidigungen bis zum Druck, sich bestimmten Behandlungen zu unterziehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.