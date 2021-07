37,5 Grad: Neuer Hitzrekord des Jahres

In der Messstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Bad Deutsch-Altenburg wurden am Nachmittag 37,5 Grad gemessen. Am Rekordhalter hat sich dadurch wenig geändert: Der bisherige Jahreshöchstwert von 35,4 Grad am 28. Juni wurde ebenfalls in Bad Deutsch-Altenburg verzeichnet.

Aber auch an anderen Orten in Österreich war es extrem heiß: In Wien-Stammerdorf registrierte die ZAMG 37,1 Grad. Bei 36,8 Grad wurde in der Wiener Inneren Stadt geschwitzt und in Langenlebern in Niederösterreich hatte es ebenfalls 36,8 Grad.

Im Westen zeigte sich ein ganz anderes Bild: Über Vorarlberg gab es schon am Tag erste Gewitter, am Nachmittag zogen auch schon Wolken über Salzburg und Oberkärnten. In Bregenz hatte es lediglich 17, in Innsbruck knappe 19 Grad.

Unwettergefahr

Auf den Hitzerekord folgen einmal mehr Unwetter. Schon am frühen Abend ziehen heftige Gewitter von Bayern aus über das Innviertel. Auch Hagel ist möglich, der Wind kann heftig werden und Geschwindigkeiten um die 100 km/h erreichen. Mit neuen Schäden muss wohl mancherorts gerechnet werden.

Der Freitag gibt sich dann kurz deutlich kühler. Zunächst kann es mancherorts noch regnen, im Laufe des Tages ist aber auch mit ein paar Sonnenstunden zu rechnen. Das Wochenende bringt wieder Hitze.