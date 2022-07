37,4 Grad: Das waren am Donnerstag die wärmsten Orte Österreichs

In Bad Deutsch-Altenburg wurde bei 36,1 Grad geschwitzt. Eisenstadt schaffte es mit 35,9 Grad knapp in die Top drei der Höchsttemperaturen im Lande (dicht gefolgt von Wolkersdorf mit 35,8 Grad), berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

In Wien-Donaufeld zeigt die Messstation 35,2 Grad an. In Tirol war es in Imst mit 33,5 Grad, in Vorarlberg in Bludenz mit 33,3 Grad am wärmsten. Das Innviertel war Oberösterreichs Hitzepol: Braunau/Rannshofen schaffte es mit 33,2 Grad an die Spitze im Bundesland, Hartberg mit 32,9 in der Steiermark. Der Tophitzewert in Salzburg wurde in Salzburg-Freisaal mit 32 Grad erreicht. In Kärnten kletterte das Thermometer "nur" auf 31,7 Grad (Ferlach).

Sommer legt kurze Pause ein

Während die Linzer am Donnerstagnachmittag noch bei gut 32 Grad schwitzten, wird es am Freitag deutlich kühler. In der Nacht ziehen Wolken von Norden auf, die in der zweiten Nachthälfte ein paar schwache Regenschauer bringen. Am Freitag bringt eine Kaltfront zunächst unbeständiges Wetter. In der Früh überwiegen die Wolken und ein paar Regenschauer ziehen durch. Bereits am Vormittag lockert es jedoch auf. Maximal im Bergland bleiben Wolken und einzelne Schauer bis zum Nachmittag hängen. Dort weht der Nordwestwind auch mit Spitzen um 40 km/h. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 27 Grad.

Sonniges Wochenende

Ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch steht den Oberösterreichern laut ZAMG ins Haus. Schon der Samstag präsentiert sich großteils sommerlich und freundlich: Es bleibt niederschlagsfrei, oft scheint die Sonne. Der Nordwestwind weht am Nachmittag stellenweise mit Windspitzen um 40 km/h. Das Quecksilber im Thermometer steigt auf 22 bis 26 Grad. Der Sonntag bringt strahlenden Sonnenschein und stabile Verhältnisse. Lediglich einige hohe Wolken ziehen im Lauf des Tages durch. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 27 Grad. Auch Anfang der Woche sollte sich das stabile Sommerwetter fortsetzen, prognostizieren die Meteorologen.

