36-jährige Joggerin rettete Baby und Großvater aus der Mur

Zu dem Unfall kam es bei einem Spaziergang in Graz (Symbolbild)

Eine 36-jährige Joggerin half den beiden, wie die Polizei berichtete. Der Mann war mit seinem Enkel unterwegs, als er einen medizinischen Notfall erlitt und in das eiskalte Wasser stürzte, wie die Polizei berichtete. Die 36-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 14.00 Uhr am Murradweg unterwegs und bemerkte den 51-Jährigen und das Baby im Fluss.

Unterkühlt, aber unverletzt

Die Frau leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und eine Polizeistreife trafen am Ufer ein und versorgten Mann und Baby. Beide hatten keine sichtbaren Verletzungen erlitten, wurden aber durchnässt und unterkühlt ins LKH Graz bzw. in die Kinderklinik gebracht. Bei dem Mann handelt es sich um einen bosnischen Staatsbürger, der in Graz lebt. Als er das medizinische Problem bekam, war er mit dem Baby im Kinderwagen spazieren.

