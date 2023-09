36-Jährige drohte in Wien, Einjährigen aus Fenster zu werfen

Die 36-Jährige wohnt dort mit ihren drei Kindern sowie ihrer Mutter. Die Frau wurde gegen 22.45 Uhr festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es wurde ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Laut der Polizei wurde die Verdächtige bereits in der Vergangenheit gegen die insgesamt drei Kinder im Alter von einem, zwei und zwölf Jahren sowie die 59-Jährige handgreiflich. Der Hintergrund für die Auseinandersetzung am Donnerstag war vorerst jedenfalls nicht klar, hieß es von der Polizei. Die Einvernahme war am Freitag noch ausständig. Bei der Festnahme wurde auch ein Polizist leicht verletzt.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555, Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217, Opfer-Notruf: 0800 112 112, Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.