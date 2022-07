36 Grad heute in Mattersburg

Ähnlich wie am Vortag war es im Osten am heißesten, wie die Messungen von 17.00 Uhr bestätigten: 36 Grad in Mattersburg (Burgenland), Bad Deutsch-Altenburg und Wolkersdorf (beide Niederösterreich) als Spitzenwert, berichtete die ZAMG.

22 Grad auf 2.327 Meter Höhe

Von den 280 Wetterstationen der ZAMG hatte es an knapp 190 über 30 Grad. Wärmste Wetterstation über 2.000 Meter war Ischgl/Idaple mit 22,5 Grad in 2.327 Meter Seehöhe. Wer es kühler wollte, der war am Sonnblick in der Steiermark gut aufgehoben: Dort hatte es in einer Höhe von 3.109 Meter 11,4 Grad.