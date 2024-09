35 Kilo Cannabiskraut am Flughafen Wien in Schwechat sichergestellt

Eine US-Amerikanerin, die sich bereits an Bord einer Maschine nach Barcelona (Spanien) befand, wurde festgenommen. Die 23-Jährige sei umfassend geständig gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Die Frau wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Bei Schwerpunktkontrolle entdeckt

Entdeckt wurden die Drogen bei einer Schwerpunktkontrolle von Transitgepäck. Die Verdächtige, auf deren Namen die Koffer eingecheckt waren, befand sich auf dem Weg von Bangkok (Thailand) über Österreich nach Barcelona.

