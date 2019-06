35-Jähriger bedrohte Ex-Freundin und verwüstete Wohnung

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, gelang es der Frau nach fast zwei Stunden zu flüchten, der Mann wurde nach einer Fahndung vom Einsatzkommando Cobra festgenommen. Die verletzte Frau wurde im Landeskrankenhaus Villach behandelt.

Gegen 5.30 Uhr hatte der 35-Jährige laut Polizei an der Wohnungstür seiner Exfreundin geklopft und sich als Polizist ausgegeben. Nachdem die Frau die Tür geöffnet hatte, drängte er sie in die Wohnung, bedrohte sie mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole und versetzte ihr Faustschläge. Er sperrte die Frau in einem Zimmer ein, zerstörte ihr Handy und verwüstete die Wohnung.

Fast zwei Stunden später gelang es der Frau, zu einer Nachbarin zu flüchten, die die Polizei alarmierte. Diese leitete eine Großfahndung mit Hubschrauberunterstützung ein. Der 35-Jährige wurde etwas später vor seiner eigenen Wohnung festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten drei Gewehre und eine geringe Menge an Drogen, die mit vier Patronen geladene Schreckschusspistole wurde in der Wohnung der Exfreundin sichergestellt.

