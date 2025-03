34-Jähriger wegen Mordversuchs in Innsbruck festgenommen

Der Tatverdächtige hatte den Mann in einer Wohnung mit einem bisher unbekannten messerähnlichen Gegenstand attackiert und dem Österreicher eine rund 30 Zentimeter lange Schnittverletzung am linken Unterarm zugefügt, teilte die Polizei mit. Rund eine Stunde später wurde der Iraner in seiner Wohnung festgenommen.

Untersuchungshaft verhängt

Über den 34-Jährigen wurde inzwischen die Untersuchungshaft verhängt. Der Beschuldigte zeigte sich bisher nicht geständig, hieß es. Der 43-Jährige wurde indes in die Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Er erlitt jedenfalls keine lebensgefährliche Verletzung. Weitere Ermittlungen sowohl zu Hintergrund als auch Hergang der Tat, waren im Gange.

