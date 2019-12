34-Jährige bei Rodelfahrt in Kärnten schwer verletzt

Die Touristin aus Israel konnte in im Bezirk Feldkirchen nicht mehr bremsen und stürzte über eine steil abfallende Böschung. Sie wurde ins LKH Villach eingeliefert, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte kurz vor 16.00 Uhr in der Gemeinde Reichenau. Die Frau fuhr mit einer Holzrodel über eine zum Hotel, in dem die Touristin nächtigte, dazugehörende flach abfallende Wiese mehrmals hinab. Bei der letzten Fahrt übersah sie die am Ende der Wiese steil abfallende Böschung und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Mitsamt der Rodel stürzte die Israelin ungefähr fünf Meter auf den darunterliegenden, vereisten Zufahrtsweg.

