34-Jährige bei Bergtour in Tirol 100 Meter abgestürzt

Die Frau war mit ihren Steigeisen auf dem stark durchfeuchteten Rotgratferner ausgerutscht. Daraufhin stürzte sie rund 100 Meter über den Ferner ab, teilte die Polizei mit. Die Österreicherin konnte den Sturz mit ihrem Führerpickel nicht halten und kam erst am Ende des auslaufenden Gletschers zum Stillstand. Zwei Begleiter alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Die 34-Jährige wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einer Wind geborgen und in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen. Sie habe eine Fraktur am Sprunggelenk und mehrere Abschürfungen am gesamten Körper, hieß es.

