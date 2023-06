33-Jähriger ging in der Wachau in Donau unter - Suchaktion negativ

Der Afghane hatte schwimmen gehen wollen, war abgetrieben und hatte um Hilfe gerufen, bestätigte die Polizei am Sonntag auf Anfrage Medienberichte. Ein Polizist außer Dienst sprang hinterher, um den Mann zu retten, dieser Versuch blieb jedoch erfolglos. Eine Suchaktion, bei der auch Boote von Polizei und Feuerwehr sowie ein Hubschrauber der Exekutive im Einsatz waren, verlief negativ.

Der 33-Jährige, der in Deutschland Asyl beantragt hat, war laut Exekutive in Weißenkirchen bei Freunden zu Besuch gewesen. Bei der Suchaktion nach dem Vorfall am Nachmittag in der Nähe der Rollfähre war ein Großaufgebot an Helfern von Polizei, Rettung und Feuerwehr im Einsatz. Der Mann konnte jedoch nicht gefunden werden.

