32-jähriger vermisster Tiroler unversehrt aufgetaucht

Der Mann war zuvor zuletzt bei seiner Freundin in Passau in Deutschland gesehen worden und galt seither als vermisst. Die Polizei hatte zunächst ein Unglück bzw. einen Unfall befürchtet.

Der 32-Jährige war am 3. November gegen 17.00 Uhr in Passau in einen Bus mit dem Ziel "Passau Bahnhof" gestiegen. Die Exekutive ging davon aus, dass er vom Bahnhof mit dem Zug nach Hause fahren wollte, wo er zunächst jedoch nicht angekommen war. Der Tiroler gab bei der Polizei an, in den Tagen seiner Abgängigkeit im Krankenhaus in Salzburg gewesen zu sein. Er habe keine Möglichkeit zu telefonieren gehabt, weil sein Handy nicht funktionierte, sagte der 32-Jährige der Exekutive.

