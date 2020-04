32-Jähriger stach Frau in den Hals, die ihn bei sich aufgenommen hatte - Lebensgefahr

Die Tat spielte sich in einer Wohnung unweit der Linzer Straße ab, der Täter dürfte im Vollrausch gehandelt haben.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich sprach der 32-Jährige, augenscheinlich alkoholisiert, einen Passanten in der Linzer Straße kurz vor Mitternacht an und sagte, dass er seine Frau "abgestochen" habe. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Diese sah in ihrer Wohnung nach. Das Opfer konnte die Tür noch selbst öffnen, aber blutete stark im Halsbereich. Die Berufsrettung versorgte die Frau und brachte sie in ein Spital. Sie schwebte in Lebensgefahr

Der 32-jährige polnische Staatsbürger wurde festgenommen. Ansprechbar war er bisher nicht. Der Polizei zufolge dürfte der 32-Jährige von der deutlich älteren Frau vorübergehend aufgenommen worden sein. Er dürfte sich davor im Obdachlosenmilieu aufgehalten haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.