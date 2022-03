32-Jähriger kündigte Amoklauf an: Cobra-Einsatz im Bezirk Gänserndorf

Der stark alkoholisierte ukrainische Staatsbürger wurde laut Polizei festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Verletzt wurde niemand. Ein Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen, betonte die Exekutive. Den Amoklauf im Bereich des Bahnhofes hatte der Beschuldigte gegen 18.00 Uhr via Notruf der Polizei angekündigt. Per Stammdatenauswertung erfolgte die Zuordnung der Rufnummer, eine Handypeilung ergab dann den Standort des 32-Jährigen in einem Haus in Deutsch-Wagram.

Neben dem Einsatzkommando Cobra begaben sich acht Streifen des Bezirkes Gänserndorf, zwei weitere der Bereitschaftseinheit und die Verhandlungsgruppe in die Nähe des Objekts. Zwei Straßen wurden gesperrt, Passanten und Schaulustige wurden angewiesen, sich zu entfernen.

Um 19.15 Uhr erfolgte der Zugriff durch das Einsatzkommando Cobra. Für den laut Aussendung aggressiven und polizeibekannten Beschuldigten, der sich seit 2013 in Österreich aufhält, klickten die Handschellen. Das Motiv für die Ankündigung des Amoklaufs war zunächst unklar.

Ebenfalls festgenommen wurden zwei weitere Personen, die sich in dem Haus aufgehalten hatten. Beide wurden aber kurz darauf wieder freigelassen. Sie hatten von der telefonischen Ankündigung des Ukrainers nichts mitbekommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.