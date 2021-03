3.023 neue Corona-Fälle in Österreich

3.023 Neuinfektionen sind am Samstag innerhalb von 24 Stunden österreichweit registriert worden, womit sich dieser Wert zum zweiten Mal seit Freitag bei über 3.000 beläuft. 2.557 Neuinfektionen waren es noch am Samstag vergangener Woche gewesen.

Laut den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium waren insgesamt 1.639 Personen mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Spitalsbehandlung, das sind um 30 mehr als gestern und ein Zuwachs von 188 innerhalb einer Woche.

360 Personen auf Intensivstationen

Die Zahl der Intensivpatienten lag indes bei 360 und damit um 38 höher als vorigen Samstag, was einer Zunahme um knapp zwölf Prozent entspricht - in der Vorwoche belief sich dieser Prozentsatz noch bei 22. 25 Personen sind österreichweit in den vergangenen 24 Stunden gestorben, insgesamt sind nun 8.856 Personen seit Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Wien: 718

Niederösterreich: 645

Oberösterreich: 430

Steiermark: 430

Salzburg: 261

Kärnten: 202

Tirol: 189

Burgenland: 120

Vorarlberg: 28

981.056 Corona-Impfungen wurden bis Mitternacht in den E-Impfpass eingetragen, wie aus dem Dashboard auf info.gesundheitsministerium.at hervorgeht. Das bedeutet 47.542 Verabreichungen am Freitag. Insgesamt haben demnach 713.955 Menschen eine erste Dosis und 267.101 Personen die für einen vollständigen Impfschutz notwendigen beiden Impfdosen erhalten.

