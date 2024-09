300 Feuerwehrleute bei Großbrand im Industriezentrum  NÖ-Süd

Großeinsatz in Biedermannsdorf

Starke Rauchentwicklung war die Folge. Es wurde die höchste Alarmstufe ("B4") ausgelöst. 13 Feuerwehren mit 316 Einsatzkräften standen im Löscheinsatz, sagte Paul Fastner vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Abend. Zu brennen begonnen hatte es in einer 1.500 Quadratmeter großen Lagerhalle mit Deko-Artikeln, sie stand in Vollbrand.

Der Alarm war gegen 17.30 Uhr eingegangen. "Bewohner in den Gemeinden Biedermannsdorf, Wiener Neudorf, Mödling und Vösendorf werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten", teilte das Bezirksfeuerwehrkommando per Aussendung mit.

Sichtbehinderung auf der A2

Das galt auch am Abend noch. "Durch die Wetterlage wird der Rauch in die Siedlungsgebiete hinuntergedrückt", erläuterte Fastner. Die Einsatzstelle selbst sollte großräumig gemieden werden. Durch den Rauch kam auch zu einer Sichtbehinderung auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neudorf.

Bei den Löscharbeiten wurden im Außenangriff u.a. fünf Hubrettungsgeräte eingesetzt. Der Einsatz dürfte noch mehrere Stunden dauern, so die Feuerwehr.

