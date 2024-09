30 Meter abgestürzt: Mann lag 4 Stunden in Graben

Der Mann war über eine Böschung etwa 30 Meter abgestürzt. Er wurde nach Angaben der örtlichen Feuerwehr aufgrund seiner Schreie gefunden.

Laut der am Sonntag kurz nach 2.45 Uhr alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wiesen war der Mann durch einen Jungwald in den Graben gestürzt. Der Verunfallte war unterkühlt und ansprechbar. Er wurde über die 70 Grad steile Böschung zur Straße gezogen. Die Rettungsaktion nahm etwa eine Stunde in Anspruch. Der Mann war der Feuerwehr zufolge mehr als vier Stunden im Graben gelegen.

