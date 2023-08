30-Jähriger soll 13-Jährige missbraucht haben

Der Verdächtige wurde noch am Abend im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen. (Symbolbild)

Der Verdächtige wurde noch am Abend im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen, informierte die Polizei. Er wurde am Dienstag von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen. Genauere Angaben dazu, was sich wo zugetragen hat, wurden aus Gründen des Opferschutzes nicht gemacht.

Die Feststellung der Identität des mutmaßlichen Täters, der Tatablauf sowie die Auswertung der gesicherten Spuren befänden sich "aktuell in Abklärung", hieß es seitens der Polizei. Die 13-Jährige werde von speziell geschultem Personal des Landeskriminalamts betreut.

Laut einem Bericht von Vorarlberg Online (vol.at) hat sich der Übergriff in der Talschaft Montafon zugetragen. Der 30-Jährige sei nach der Tat mit einem Fahrrad geflüchtet, während sich die geschockte 13-Jährige zum Haus eines Anrainers geschleppt habe. Dieser habe umgehend die Polizei verständigt.

