30-Jähriger nach Angriff am Wiener Westbahnhof in Lebensgefahr

Angriff am Wiener Westbahnhof

Der Somalier hatte sich zuvor mit einem Freund getroffen, als ihn plötzlich ein 40-Jähriger attackierte und ihm Schläge gegen den Kopf versetzte. Der Verdächtige flüchtete wenig später. Die alarmierte Polizei fand das Opfer daraufhin schwer verletzt am Europaplatz liegend, berichtete die Landespolizeidirektion.

Verdächtiger festgenommen

Im Zuge der Ermittlungsarbeit konnte die Polizei den Verdächtigen wenig später ausforschen. Beamte der Bereitschaftseinheit nahmen den 40-Jährigen am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr unweit des Tatorts fest. Das Opfer befindet sich jedoch immer noch mit schweren innerlichen Kopfverletzungen in kritischem Zustand im Spital, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die Hintergründe des Angriffs sind noch völlig unklar.

