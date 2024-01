3 Verletzte nach Wintersportunfällen: Skifahrerin (77) ins Spital geflogen

Ein 53-jähriger Urlaubsgast aus Deutschland kollidierte auf der Gerlitzen mit einem 47-jährigen Kärntner und wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Villach geflogen. Am Nassfeld musste eine 77-Jährige Skifahrerin aus Hermagor nach dem Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Polen mittels Akja ins Tal gebracht und ins LKH Hermagor geflogen werden. Der Teenager blieb unverletzt.

Skitourengeher in 2.000 Meter Seehöhe gestürzt

Weiters kam laut Bericht der Landespolizeidirektion Kärnten ein 19-jähriger Skitourengeher aus dem Bezirk Villach-Land in Bergnot. Er hatte mit seinem 34-jährigen Begleiter eine Tour auf die Millstätter Alpe unternommen. In etwa 2.000 Meter Seehöhe stürzte er und verletzte sich so sehr, dass der nicht mehr zu Tal fahren konnte. Er wurde vom Rettungshubschrauber Alpin 1 mit unbestimmten Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.

