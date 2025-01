3 Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol

Ein 38-Jähriger prallte in Sillian (Osttirol) gegen eine Kunststoffstange und verlor das Bewusstsein, in Fiss (Bez. Landeck) und Berwang (Bez. Reutte) zogen sich bei Kollisionen ein 20-Jähriger und ein 84-jähriger schwere Blessuren zu. Alle drei wurden nach notärztlicher Versorgung auf der Piste mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen, informierte die Polizei.

Der 38-jährige Deutsche geriet in einer Linkskurve über den Pistenrand hinaus, kam zu Sturz und stieß gegen eine Kunststoffstange am Beginn eines Funparks. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein und rutschte in weiterer Folge noch einige Meter weiter ab, ehe er auf der Piste liegen blieb. In Fiss prallte der 20-jährige Schweizer auf einer roten Piste mit einem 64-Jährigen frontal zusammen, in Berwang der 84-jährige Einheimische mit einem 48-jährigen Snowboarder.

