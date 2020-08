295 bestätigte Neuinfektionen in Österreich

Österreichweit wurden laut Innenministerium 295 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert, etwa die Hälfte davon in Wien. "Das ist wie in ganz Europa eine starke Steigerung. Dennoch ist es wichtig, auf eine in Österreich sehr hohe Zahl von Testungen zu verweisen, die in den vergangenen 24 Stunden bei 13.821 gelegen ist. Die Testungen von Kroatien-Rückkehrerinnen und -Rückkehrern sind dabei lediglich in ersten kleinen Teilen beinhaltet", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung.

Insgesamt zeigt sich in den vergangenen drei Wochen laut den Zahlen der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) eine massive Zunahme von Infektionen bei Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus Kroatien: Waren es vor drei Wochen lediglich neun, in der vorletzten Woche 39, so sei diese Zahl in der vergangenen Woche "dramatisch" auf 190 angestiegen.

Am Montag 43.000 Anrufe bei 1450

Das österreichweite freiwillige Testprogramm für zwischen dem 7. und dem 16. August aus Kroatien Zurückgekehrte werde enorm in Anspruch genommen und hätte am Montag bei 1450 eine Rekordmenge von 43.000 Anrufen gesorgt. Die Gratis-Testungen für Rückkehrerinnen und -Rückkehrern aus dem genannten Zeitraum könnten noch bis Ende dieser Woche via 1450 urgiert werden.

Bei dem Testprogramm für Kroatien-Rückkehrer wurden in Oberösterreich von Samstag bis Montag etwa 200 Tests abgenommen. Die endgültigen Zahlen sollen am Dienstag vorliegen. Der Krisenstab stellt sich auf vermehrte Anfragen von Kroatien-Heimkehrern in den kommenden Tagen ein. Der Makarska-Cluster zählte am Montag 81 Infizierte.

Infizierte im Schnitt nur 32,2 Jahre alt

Auch die "dramatische Veränderung der Altersstruktur der positiv Getesteten" setze sich fort: "Seit April ist der Altersdurchschnitt der Personen mit einem positiven Testergebnis um 20 Jahre auf mittlerweile 32,2 Jahre gesunken (Sieben-Tages-Durchschnitt). Die Personengruppe zwischen 15 und 24 ist die mit Abstand größte Gruppe", hieß es in der Aussendung.

Anschober: "Daher mein dringender Appell vor allem an die Jugendlichen: Verantwortung übernehmen, vorsichtig sein und die grundsätzlichen Maßnahmen wie Hygiene, Abstandsregelungen und, wo erforderlich, Mund-Nasen-Schutz konsequent beachten. Nur dann schaffen wir es, sicher durch die nächsten Monate zu kommen!"

116 Covid-Patienten in Spitälern

Bisher gab es in Österreich 23.829 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (18. August 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit 729 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben, 20.870 Patienten sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus in Krankenhausbehandlung, davon 19 auf einer Intensivstation.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: -1 (Datenbereinigung)

Kärnten: 4

Niederösterreich: 32

Oberösterreich: 37

Salzburg: 7

Steiermark: 25

Tirol: 41

Vorarlberg: 4

Wien: 146

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.