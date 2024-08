29-Jähriger schlug Ehefrau in Wiener Lokal

Der Zeuge hatte beobachtet, wie der Albaner seine Frau in dem Lokal ins Gesicht schlug und an den Haaren zog. (Symbolbild)

Der Zeuge hatte beobachtet, wie der Albaner seine Frau in dem Lokal ins Gesicht schlug und an den Haaren zog. Die Exekutive wurde daraufhin an der Wohnadresse des Paars vorstellig, berichtete die Landespolizeidirektion. Die 35-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie seit Jahren von ihrem 29-jährigen Partner geschlagen werde. Der Verdächtige, erklärte vor den Beamten, dass er seine Frau lediglich aus der Pizzeria holen wollte, weil sie zu viel trinke.

Er wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung und fortgesetzter Gewaltausübung auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

