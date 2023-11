29-Jähriger nach Raubüberfällen in Amstetten in Haft

Als der Verdächtige im September einem 33-Jährigen das zuvor abgehobene Bargeld stehlen wollte, konnte sich das Opfer erfolgreich wehren. Der 29-Jährige wurde ausgeforscht und vergangenen Freitag in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Er war nicht geständig, berichtete die Polizei am Montag per Aussendung.

Bei der Tat am 14. Juli in der Früh wurde der 27-Jährige aus dem Bezirk Amstetten mit Gewalt gegen die Wand gedrückt. Am 15. September in den frühen Morgenstunden dürfte der Verdächtige das spätere Opfer bei einer Bankomatbehebung beobachtet haben. Der 33-Jährige aus dem Bezirk Amstetten konnte den Beschuldigten in die Flucht schlagen. Das Opfer erlitt Hämatome und Prellungen.

