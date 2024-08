29-Jährige in Wien-Meidling getötet: Ehemann in Berlin festgenommen

Die Tür zur Wohnung, in der die 29-Jährige am Donnerstag tot entdeckt wurde.

Der Ehemann (31), nach dem seit dem Auffinden der Toten am Donnerstagvormittag gefahndet worden war, sei bereits am Abend am Flughafen in der deutschen Hauptstadt Berlin geschnappt worden, berichtete die Wiener Polizei am Freitag. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Tötungsdelikt aus, hauptverdächtig war der Partner, der offenbar untergetaucht war.

Die OÖN haben berichtet: 29-Jährige tot mit Stichverletzungen in Wohnung in Wien-Meidling gefunden

Die Polizei war von Angehörigen der Frau kontaktiert worden, die von einem Streit des Paares berichtet hatten und sich Sorgen machten, als sie die gebürtige Afghanin nicht mehr erreichen konnten. Donnerstag um 9.20 Uhr wurde die Tür der versperrten Wohnung geöffnet. Dort fanden die Polizisten die Tote, sie wies Stichverletzungen im Brust- und Halsbereich auf.

Service: In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200

