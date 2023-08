28-Jähriger starb bei Extremberglauf in Südtirol

Der Bozner brach am Nachmittag wenige Hundert Meter vor dem Ziel des Südtirol Ultrarace in Sarnthein zusammen, wie der regionale Sender der öffentlich-rechtlichen RAI am Abend berichtete. Ersten Angaben zufolge erlag der 28-Jährige einem Herzversagen.

An dem Extremberglauf mit einer Länge von 63 Kilometern und 3.550 Höhenmetern in den Sarntaler Alpen nahmen am Samstag rund 500 Bergläuferinnen und -läufern aus aller Welt teil. Bereits 2019 hatte es bei dem Ultrarace ein Todesopfer gegeben. Eine Teilnehmerin aus Norwegen wurde durch einen Blitzschlag getötet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper