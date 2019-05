28-jähriger Lenker schoss auf Auto

Der Wagen wurde durch ein Projektil beschädigt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage einen "Kurier"-Onlinebericht. Verletzt wurde niemand.

Zur Schussabgabe soll es kurz vor Mittag während eines Duells von Autofahrern auf der S3 Richtung Hollabrunn gekommen sein, hieß es von der Exekutive. Der mutmaßliche Schütze wurde angehalten und einvernommen. "Weitere Ermittlungen sind im Laufen", wurde am Abend mitgeteilt. Tatort-Spezialisten des Landeskriminalamtes waren mit der Spurensicherung an dem beschädigten Pkw beschäftigt. Außerdem galt es dem Bericht zufolge, zur Beweissicherung Schmauchspuren an der Hand des Verdächtigen festzustellen.