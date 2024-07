28-Jähriger bedrohte Frau in Wiener Gastgarten mit Messer

Zu dem Vorfall kam es in einem Lokal im Bezirk Leopoldstadt. Der Tatverdächtige kam immer wieder unaufgefordert zum Tisch der Familie und setzte sich dazu.

Das 25-jährige Opfer und der syrische Staatsbürger kannten sich nicht. Es blieb auch unklar, was der Mann von der Wiener Familie wollte. Nachdem er sich zunächst wieder von dem Tisch der Wiener entfernte, kam er zurück und zückte das Brotmesser, das er im Rucksack dabei hatte.

Die Mutter schlug dem 28-Jährigen das Messer aus der Hand und fixierte den Mann gemeinsam mit dem Großvater, bis die alarmierten Einsatzkräfte in der Trabrennstraße eintrafen. Der Mann dürfte psychische Probleme haben. Bei einer Einvernahme sagte er nach Polizeiangaben aus, er sei "kaputt im Kopf". Der 28-Jährige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper