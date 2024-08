28-Jähriger auf steirischer Bergstraße mit Motorrad tödlich verunglückt

Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Der Mann geriet in Klosterwinkel auf das Straßenbankett und in weiterer Folge in eine dort befindliche Regenabflussrinne. Dann prallte er gegen einen Strommasten. Der Mann starb noch am Unfallort.

Lesen Sie auch: Zwei österreichische Bergsteiger in Friaul tödlich verunglückt

Der Kärntner war mit seinem Motorrad gegen 17.30 Uhr auf der Hebalmstraße (L606) von Deutschlandsberg in Richtung seines Heimatbundeslandes gefahren. Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und versuchte den Verunglückten zu reanimieren, bis Sanitäter und die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 12 übernahmen. Die Einsatzkräfte bemühten sich letztlich vergeblich, den Mann zu retten.

Bei dem tödlich verunglückten 28-Jährigen handelt es sich um das zweite Motorradunfallopfer in dieser Woche. Erst am Montagabend war ein 24-jähriger Leibnitzer mit seiner Maschine in seinem Heimatbezirk ums Leben bekommen. Aktuell beklagt die steirische Unfallstatistik 37 Verkehrstote, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Zahlen bewegen sich im Bereich der Jahre 2022 (43) und 2023 (37).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper