28-jährige Salzburgerin stirbt bei Alpinunfall in Kärnten

Eine 28 Jahre alte Bergwanderin aus Salzburg ist am Samstag bei einem Alpinunfall im Bereich der Torkarspitze in den Karnischen Alpen tödlich verunglückt. Sie dürfte laut Polizei am frühen Nachmittag beim Abstieg in Richtung Hochweißensteinhaus vom markierten Wanderweg abgekommen sein und stürzte aus unbekannter Ursache über das steile, felsdurchsetzte Gelände ab. Bergrettung und Alpinpolizei konnten nur noch den Leichnam der Frau bergen.

