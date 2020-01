28-Jährige erwürgt: Polizei fasst Verdächtigen

Die 28-Jährige war am Dienstagabend, wie berichtet, tot in ihrer Wohnung in Floridsdorf gefunden worden. Sie wurde mit bloßen Händen erwürgt. Am Mittwochabend wurde der 37-Jährigen gefasst, berichtete die Exekutive in einer Aussendung am Donnerstag.

"On-Off"-Beziehung

Laut seinen Angaben führte er eine "On-Off"-Beziehung mit dem Opfer. Er war bisher nicht geständig, vielmehr schweigt er zur Tat, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes das Handy des Opfers. Der Österreicher wurde am Donnerstag noch mal einvernommen und wird nun in die Justizanstalt überstellt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Lokalisierung:

