27-jährige Lenkerin starb bei Autounfall im Waldviertel

Die 27-jährige Wienerin war in einer leichten Linkskurve von der L36 in Sallingberg abgekommen und mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die Lenkerin starb noch an Ort und Stelle. Das teilte die Polizei Niederösterreich zu Mittag mit.

