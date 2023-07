27-Jährige attackierte Freund in Tirol mit Faustschlägen und Skistock

Eine 27-jährige Österreicherin hat Dienstagabend in einer Innsbrucker Wohnung ihren 51-jährigen Lebensgefährten mit Faustschlägen und einem Skistock attackiert. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Er wurde in die Klinik eingeliefert. Die 27-Jährige wurde wenig später von der Exekutive in einer anderen Wohnung angetroffen.

Sie versuchte, sich gegen die Festnahme zu wehren und verletzte dabei drei Beamte leicht. Letztlich wurde die 27-Jährige auf freiem Fuß angezeigt, hieß es.

