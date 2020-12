Von Montag auf Dienstag wurden 2.628 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Zudem gibt es 3.576 neue Genesene. Da die Zahl der neuen Genesenen erneut höher ist, als jene der neuen Infektionen, geht damit auch die Zahl der aktiven Fälle zurück. Aktuell sind 35.281 Menschen infiziert. Die Ergebnisse der PCR-Tests der Massentestungen am Wochenende kommen erst mit einer gewissen Zeitverzögerung in die Statistik.

Die Zahl der Corona-Todesfälle ist in den vergangenen 24 Stunden mit 118 erneut auf mehr als 100 Fälle gestiegen - und hat sich damit im Vergleich zum Wochenende verdoppelt. Damit sind in Österreich bisher 4.648 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.