26-jähriger Steirer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Polizei hat den Mann am Samstag gegen 23 Uhr zur Verkehrskontrolle angehalten. Doch der 26-Jährige stieg aufs Gas und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit Tempo 100 durch das Ortsgebiet. Als die Polizei ihn schließlich stoppen konnte, wurde er als Verdächtiger für mehrere Straftaten ermittelt.

Von Einbruch bis Widerbetätigung

So erkannten die Beamten den Mann an seinem Autos und seiner Kleidung als jenen, der am Mittwoch in den Hofladen eingebrochen und mehr als Tausend Euro gestohlen hatte. Nach kurzem Leugnen gestand er diese Tat auch. Allerdings gab er zunächst eine falsche Identität an. Als die Polizisten ihn dann richtig identifiziert hatten, wurden ihm weitere Verstöße gegen das Strafgesetz, das Verbotsgesetz und das Waffengesetz nachgewiesen. Details zu den Vorwürfen gab die Polizei auch auf Nachfrage nicht bekannt. Der 26-Jährige soll bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.