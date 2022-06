250.000 Euro an "Love Scam"-Betrüger überwiesen

Die Frau nahm dafür sogar selbst einen Kredit auf. Erst als sie ihm sagte, dass sie kein Geld mehr habe, war der vermeintliche Geschäftsführer einer großen amerikanischen Firma nicht mehr erreichbar, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Steirerin aus dem Bezirk Murtal hatte den angeblich 63-jährigen amerikanisch-schweizerischen Doppelstaatsbürger im Juli 2021 kennengelernt. Er sagte, er habe ein Großprojekt in der Türkei am Laufen und erwarte einen Gewinn von mehreren Millionen Euro. Über Monate hinweg baute er ein Vertrauensverhältnis zu ihr auf. Kommuniziert wurde über Telefon und Mail. Irgendwann fing der Mann an, ihr von Notsituationen zu erzählen und bat um Geldüberweisungen auf mehrere derzeit noch nicht bekannte Konten. Außerdem gab es Bargeldübergaben an Fremde in Wien.

Der vermeintliche Geschäftsführer stellte der 68-Jährigen Zinsen für das "geliehene" Geld in Aussicht, weshalb sie ihm immer wieder etwas überwies. Erst als sie nichts mehr hatte, brach der Kontakt ab. Daraufhin erstattete die Steirerin Anzeige. Bei den vorgelegten Dokumentenkopien, die sie von ihm erhalten hatte, dürfte es sich um Fälschungen handeln.

Der sogenannte Partnervermittlungsbetrug - auch "Love Scam" genannt - ist eine mittlerweile häufig angewendete Abzocke. Betrüger gaukeln Liebe oder Beziehungen über soziale Netzwerke im Internet vor und erlangen dadurch das Vertrauen ihrer Opfer. Anschließend werden Notsituationen vorgebracht und oftmals fallen die Opfer darauf hinein und überweisen Geld. Tatsächlich existieren die vermeintlichen Partner in der dargestellten Art gar nicht, es handelt sich um falsche Identitäten. Dahinter stecken üblicherweise Betrüger mit guten Umgangsformen und guter Tarnung. Bei den vorgegebenen Identitäten handelt es sich manchmal auch um echte, gut situierte Bürger, die noch nicht einmal ahnen, dass ihr Name und zum Teil ihr Internetauftritt für Betrugszwecke verwendet wird.