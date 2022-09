25 Jahre Gewaltschutz: "Stiller Notruf" geplant

Als erster Staat Europas hat Österreich vor 25 Jahren ein Gewaltschutzgesetz erlassen. 2019 wurden im Kampf gegen häusliche Gewalt Erweiterungen verabschiedet, so wurden die sogenannten sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen verankert.

Im Auftrag von Innenminister Gerhard Karner (VP) haben Fachleute den "Gewaltschutz neu" evaluiert. Das Fazit: Fallkonferenzen seien begrüßenswert, aber auch "nicht das Allheilmittel, um Frauenmorde zu verhindern", sagt Sandra Messner vom Zentrum für Sozialforschung und Wissenschaftsdidaktik (ZSW).

Bei Fallkonferenzen setzen sich die Polizei und Gewaltschutzeinrichtungen zusammen an einen Tisch und beraten in konkreten Fällen, wie die Sicherheitslage in Situationen, in denen Frauen und Kindern Gefahr droht, verbessert werden kann. Derzeit werde dieses Instrument zum Schutz vor häuslicher Gewalt in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt, sagt die Forscherin.

Um in Fallkonferenzen etwas weiterzubringen, müssen Polizei und die Opferschutzeinrichtungen Informationen, etwa personenbezogene Daten über den Gefährder, austauschen. Bedenklich sei es, dass Protokolle dieser Konferenzen mitunter in Gerichtsakten landen würden, meint Messner. Gefährder, gegen die ermittelt werde, hätten im Rahmen ihrer Beschuldigtenrechte dann darauf Zugriff. Das gehöre abgestellt, die Koordination zwischen Polizei, Justiz und Hilfseinrichtungen für von Gewalt betroffene Familien, Frauen und Kinder verbessert. Innenminister Karner und Familienministerin Susanne Raab (VP) wollen mit dem Installieren von Expertengruppen in jedem einzelnen Bundesland die Wirkung der Fallkonferenzen stärken. Als weitere Maßnahme gegen die Gewalt im häuslichen Bereich wird eine interministerielle Arbeitsgruppe zum Thema Gewalt gegen ältere Menschen erweitert.

In Pflegebeziehungen komme es immer wieder zu Übergriffen bis hin zu Tötungsdelikten, sagt Karner: "Es ist für die Polizei kaum möglich, wirksame Maßnahmen zu setzen, da kaum eine polizeiliche Vorgeschichte vorliegt. Hier ist eine enge Vernetzung mit Pflegeorganisationen und dem Sozialministerium nötig."

Expertenhotline für die Polizei

Ein "stiller Notruf", den derzeit rund 5000 meist weibliche Personen zum Schutz vor potenziellen Gefährdern nutzen, soll weiterentwickelt und offensiver beworben werden. Am Ende könnte es eine sogenannte verdeckte App geben. Schließlich wird für alle Streifenpolizisten in Österreich eine Unterstützungshotline geschaffen, die rund um die Uhr zur Verfügung steht. Expertinnen und Experten sollen dann den Beamten an Ort und Stelle bei Bedarf telefonisch bei Amtshandlungen zu häuslicher Gewalt mit Rat und Tat zur Seite stehen.