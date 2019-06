25-jähriger Dealer lieferte der Wiener Polizei Verfolgungsjagd

Die Beamten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel überprüften kurz nach 17.00 Uhr am Lerchenfelder Gürtel die Identität zweier Männer aus dem Suchtgiftmilieu. Einer wies sich aus, der andere sagte, er habe keinen Ausweis dabei. Plötzlich stieß er einen Beamten am Oberkörper und Hals weg und sprintete davon. Ein Polizist war aber schneller: Beim Versuch der Festnahme wehrte sich der Verfolgte heftig und schleuderte den Beamten zu Boden. Dieser erlitt dabei eine Knie- und eine Handverletzung. In der Brunnengasse fixierte der Beamte den Verdächtigen, bis ihn seine Kollegen bei der Festnahme unterstützten.

Der Geflüchtete stellte sich als ein amtsbekannter 25-jähriger Österreicher heraus. Bei ihm fanden die Polizisten sieben Portionskugeln Heroin, ein bisschen Marihuana und ein Klappmesser. Offenbar hatten die Uniformierten den Mann gerade bei einem Verkaufsgespräch mit einem Kunden gestört. Der 25-Jährige wurde in Haft genommen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

