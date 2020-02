25-Jährige setzte in Rom ihr Baby aus und fuhr Richtung Österreich

Die Frau wurde an Bord eines Zuges festgenommen, der von Rom in Richtung Österreich unterwegs war, festgenommen.

Die Frau wurde von der Bahnpolizei unweit von Bologna mit einem Ticket nach Villach in der Tasche aufgegriffen. Sie wurde mithilfe der Aufnahmen von Videoüberwachungskameras in Rom identifiziert, berichtete die Polizei am Freitag. Die Kroatin befindet sich jetzt in einer Strafanstalt in Bologna. Die Tochter wurde in ein Heim gebracht. Noch unklar sind die Gründe, warum die Frau ihr Kind in Rom zurückgelassen hat.

Die Kroatin, die in einem römischen Heim für Frauen untergebracht war, hatte den Kinderwagen mit dem schlafenden Buben auf einer Straße unweit des Termini-Hauptbahnhofes stehen gelassen und war untergetaucht. Einige Fußgänger, die den Kinderwagen mit dem schlafenden Kind gesehen hatten, alarmierten die Polizei. Das Baby wurde in das Kinderkrankenhaus "Bambino Gesu" eingeliefert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.