24 Mitglieder einer Drogenbande in Wien gefasst

Die Verdächtigen, bei denen es sich laut Landeskriminalamt um Kosovo-Albaner handelt, sollen seit vergangenem Jahr in Wien und Niederösterreich aktiv gewesen sein.

Nach intensiven Ermittlungen schlugen die Beamten zunächst am 18. Mai und dann am 14. Juli zu. Unter der Leitung der Drogenfahnder mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra/DSE fanden mehrere koordinierte Zugriffe sowie Hausdurchsuchungen an 13 Adressen in den beiden Bundesländern statt. In den Wiener Bezirken Landstraße, Margareten, Favoriten, Simmering, Meidling, Penzing und Brigittenau hatten die Verdächtigen ihre Geschäfte verteilt. In Favoriten verkauften sie etwa das Suchtgift in einem Beisl, manchmal auch auf der Straße oder in Autos, indem sie die Käufer ansprachen und im Fahrzeug den Deal finalisierten.

2000 Cannabispflanzen

Gezüchtet wurden die Drogen im großen Stil in einer Halle in Niederösterreich. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler 2000 Cannabispflanzen, die insgesamt 80 Kilogramm Suchtgift ergeben hätten. Zudem wurden auch 3,1 Kilogramm Kokain sowie 204.000 Euro Bargeld sichergestellt. Auch drei Fahrzeuge, die die 24-köpfige Bande für ihre Drogendeals benutzt hatte, befinden sich jetzt in Gewahrsam der Polizei.

Die Verdächtigen sind laut Landeskriminalamt zwischen 18 und 48 Jahren alt.